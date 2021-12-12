Fransa'nın kuzeydoğusundaki Mulhouse kentindeki mezarlığın bir bölümünde bulunan Müslüman kabirleri, tahrip edildi. Belediye Başkanı Michele Lutz, Müslüman mezarlarına yönelik saldırıyı kınadı.

Mezarlara saygı gösterilmesi gerektiğini söyleyen Lutz, olaya ilişkin bir kişinin suç duyurusunda bulunduğu söyledi.

Saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı

Fransa İslam Konseyi (CFCM) saldırıyı şiddetle kınadı. CFCM, ilgili ailelerle dayanışma içinde olunduğunu vurgulanarak, yetkililerden, faillerin bulunması için mümkün olan her şeyin yapılmasını istedi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinden (DİTİB) yapılan açıklamada da, Müslüman mezarlarına yönelik saldırıdan üzüntü duyulduğu belirtildi.

Saldırıyı gerçekleştirenlerin bulunması konusunda güvenlik güçlerine güvenildiği belirtilen açıklamada, destek veren tüm yetkililere teşekkür edilerek, şunlar söylendi:

"Her canlının hayat hakkı olduğu gibi sevdiklerimizi ebediyete uğurladığımız mezarlıklar da şüphesiz saygıyı hak etmektedir. Vandalizmin buralara kadar uzanması üzüntü verici olsa da, bu tür hareketlerin Fransa'yı temsil etmediğini bilmek, bizi geleceğe dair umutlandırmaktadır."