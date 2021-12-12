Lübnan'ın güneyindeki Filistin mülteci kampı Burc eş-Şimali'deki cenaze töreninde, Hamas Hareketi mensubu 4 kişi açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, saldırıdan Fetih Hareketi sorumlu tutuldu.

Açıklamada, Hamas üyesi Hamza İbrahim Şahin'in cenaze namazının kamptaki En-Nur Camisi'nde kılınmasının ardından, defin işlemleri için mezarlığa götürüldüğü sırada silahlı saldırının gerçekleştiği söylendi.

Rastgele ateş açıldı

Törendekilerin, Fetih Hareketi'nin merkezine yaklaşmasıyla kalabalığa rastgele ateş açıldığı vurgulanan açıklamada, merkezden açılan ateş sonucu Hamas Hareketi'nden 4 kişinin hayatını kaybettiği söylendi.

Hamas'ın suçlamalarına ilişkin Fetih Hareketi cephesinden herhangi bir açıklama yapılmazken, Lübnan hükümetinden de henüz bir açıklama gelmedi.