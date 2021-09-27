İngiltere'de tansiyon yüksek. Marketlerde raflar boş, akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar var.Bazı benzinliklerde sıra yüzünden kavgalar çıktı.

İngiltere'de Brexit sonrası başlayan şoför krizi çözülemiyor.

100 bin şoför açığı oluştu

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkmasının ardından, AB vatandaşı şoförler ülkelerine döndü. Ülke genelindeki nakliye sürücülerinin sayısı ciddi oranda azaldı.

Uzmanlara göre şoförlerin toplam sayısı, ihtiyaç duyulanın yaklaşık 100 bin altında.

Gıdadan, imalat ve enerji sektörüne kadar, tedarik zincirinde kayıp başladı. İngilizler, hükümetin sükunet çağrılarını görmezden geliyor, akaryakıt stokluyor.

[Fotoğraf: Reuters]

İngiliz şirketleri BP ve Tesco Alliance bazı akaryakıt istasyonlarını kapatacağını duyurdu. Uzun kuyrukların oluştuğu akaryakıt istasyonlarında yakıt tükendi, pompalar kullanım dışı kaldı.

Hükümet halkı suçladı

Çevre Bakanı George Eustice, benzin istasyonlarına yakıt sağlamak için askerlerden yararlanma planlarının olmadığını ancak ordunun acil durum biriminin her zaman beklemede olduğunu söyledi.

Benzin alımını koronavirüs pandemisinin başındaki panik alışverişine benzeten Eustice, "insanların buna alıştığı ve tekrar normal hayata döndüğü bir nokta olacağını" savundu.

Eustice, "İnsanlar bunu ne kadar erken yaparsa o kadar iyi. İstasyonlarda benzin olmamasının tek nedeni, insanların ihtiyaçları olmayan benzini satın almasıdır" dedi.

Ulaştırma Bakanlığı 5 bini kamyon, toplam 10 bin 500 şoföre, aralık sonuna kadar geçerli olacak geçici çalışma vizesi verileceğini duyurdu. Sektör temsilcileri ise bu kararın yetersiz olduğunu savunuyor.

İşçi sendikaları dışarıdan daha düşük standartlarda çalışacak şoför getirilmesini istemiyor. Ücret artışı ve koşulların iyileştirilmesi talep ediliyor.