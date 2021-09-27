Kosova’yı ziyaret eden Arnavutluk başbakanı ise Sırbistan’ın pireyi deve yaptığını söyledi.Kosova’nın geçen hafta Sırbistan plakalı araçlara sınır geçişlerinde getirdiği yasak gerginliğe neden oldu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Sosyal medya hesabı üzerinden, taraflara itidal ve diyaloğa dönüş çağrısı yaptı.

“NATO'nun tepki göstermesi için 24 saat bekleyeceğiz”

NATO’nun çağrısına Sırbistan’dan cevap geldi. Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, “NATO’nun tepki göstermesi için 24 saat bekleyeceğiz” dedi.

Sırbistan ordusuna ait askeri uçakların Kosova sınır hattında uçması ve sınıra asker yığılması ise tepki çekti.

“Sırbistan, pireyi deve yapıyor”

Kosova’ya bir günlük resmi ziyaret gerçekleştiren Arnavutluk başbakanı Edi Rama ise Kosova’nın egemen bir devlet olduğunu vurgulayarak Sırbistan’ın pireyi deve yaptığını ifade etti.

Arnavutluk Dışişleri Bakanlığı da sınırdaki Sırp askeri birliklerin çekilmesini istedi.

Kosova hükümeti, geçen hafta aldığı kararla Sırbistan plakalı araçların sınır geçişlerini yasaklamıştı.

Karar, Kosova’da yaşayan ve Sırp plakasına sahip olanların sınır geçişlerinde geçici plaka kullanmasını zorunlu kılıyor.