Azerbaycan İkinci Karabağ Savaşı'nın birinci yılında şehitlerini andı. Saatler 12.00'yi gösterdiğinde ülke genelinde saygı duruşunda bulunuldu.



Ülkedeki tüm ibadethanelerde İkinci Karabağ Savaşı'nda vatanları için canlarını veren 2 bin 907 şehidi anma programları düzenlendi. Azerbaycanlılar da şehitliklere akın etti.

İkinci Karabağ Savaşı’nın birinci yılı

Şehit yakınları, Bakü'de İkinci Fahri Hıyaban'daki şehitlikte buluştu. Ziyaretçiler, zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Anma Günü kapsamında şehitler anısına düzenlenen yürüyüşe katıldı ardından Vatan Savaşı Anıt Kompleksi ve Zafer Müzesi'nin temelini attı.

Azerbaycan şehitlerine vefa



Aliyev sahildeki parkı ziyaret ederek, şehitler anısına saygı duruşunda bulundu. Hazar Denizi'nin kıyısına dizilmiş savaş gemileri saygı duruşuna siren ve top atışlarıyla eşlik etti.



Aliyev, Azerbaycan’ın Milli Lideri Haydar Aliyev'in mezarını da ziyaret etti.