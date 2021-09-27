Türkmenistan, bağımsızlığının 30'uncu yılını törenlerle kutluyor.

Devlet başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov halkı selamladıktan sonra “Bağımsız” adlı Ahalteke'ye bindi, tribünleri dolduran Türkmenlerin bayramını kutladı.

Çok sayıda yerli ve yabancı davetlinin izlediği törende Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri birlikleri resmi geçit yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrik mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkmen lidere bir mesaj göndererek Türkmenistan'ın bağımsızlığının 30'uncu yıl dönümünü tebrik etti.

Türkmen liderin öncülüğünde Türkmenistan’ın bölgede bir refah ve istikrar merkezi haline geldiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan’a planlanan ziyaretin yakın zamanda gerçekleşeceğini vurguladı.