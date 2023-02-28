Başbakan Sunak, von der Leyen'le yaptığı açıklamanın ardından İngiltere Parlamentosunda milletvekillerini bilgilendirdi.

Sunak'ın anlaşma üzerine yaptığı konuşmanın ardından söz alan İşçi Partisi lideri Keir Starmer, "Windsor Çerçeve Anlaşması, ulusal çıkarımızadır ve İşçi Partisi destek verecek." dedi.

"Anlaşmanın işlemesi için hepimize görev düşüyor" diyen Starmer, Kuzey İrlanda'ya girecek ürünlere konulacak yeşil ve kırmızı şerit uygulamasının da doğru olacağını kaydetti.

Önceki Muhafazakar Parti hükümetlerinin bu anlaşmayla ilgili başarısız olduklarını söyleyen Starmer, eski Başbakan Boris Johnson'ın Kuzey İrlanda planını eleştirdi.

Keir Starmer, diğer milletvekilleri ve partileri de Windsor Çerçeve Anlaşması'nı desteklemeye çağırdı.

Windsor Çerçeve Anlaşması

Birleşik Krallık'ın parçası olan Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasında ticareti düzenleyen Kuzey İrlanda Protokolü'nün ülke toprak bütünlüğünü tehdit ettiğini savunan İngiltere, AB ile protokolün değiştirilmesi için görüşmelere başlamıştı.

Yapılan görüşmeler sonucunda AB ile İngiltere, anlaşmaya varmış ve Windsor Çerçeve Anlaşması'nı imzalamıştı.

Anlaşmaya göre, İngiltere'den Kuzey İrlanda'ya giden ürünlerde yeşil, AB'ye gitme ihtimali olan ürünlerde kırmızı şerit bulunacak.

Yeşil şeritli ürünler, gümrük bürokrasisine takılmadan Kuzey İrlanda'ya girebilecek, eski protokole göre ürün kontrolünün İrlanda Denizi'nde yapılması uygulaması ise kaldırılacak.

Birleşik Krallık onaylı ürünler ve ilaçların Kuzey İrlanda'da satışına yönelik engeller de ortadan kalkacak.