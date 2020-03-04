Haber Giriş: Kaynak: İHA
İngiltere'de koronavirüs vaka sayısı 85'e yükseldi
İngiltere'de 34 kişide daha koronavirüsün tespit edilmesinin ardından, ülkedeki vaka sayısı 85'e yükseldi.
Çin'den dünya geneline yayılmaya devam eden koronavirüs salgınında bilanço artmaya devam ediyor.
İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 34 kişide daha virüs tespit edilmesinin ardından ülkedeki toplam vaka sayısının 85'e yükseldiği duyuruldu.
Öte yandan dünya genelindeki koronavirüs toplam vaka sayısı 94 bin 335'e yükseldi.
Etiketler: İngiltere koronavirüsSon Güncelleme: 4 Mart 2020 Çarşamba 17:50
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