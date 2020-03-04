Çin'den dünya geneline yayılmaya devam eden koronavirüs salgınında bilanço artmaya devam ediyor.

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 34 kişide daha virüs tespit edilmesinin ardından ülkedeki toplam vaka sayısının 85'e yükseldiği duyuruldu.

Öte yandan dünya genelindeki koronavirüs toplam vaka sayısı 94 bin 335'e yükseldi.