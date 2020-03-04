Bir yanda 2011'den beri Suriye'de kan döken Esed, diğer yanda Libya'da meşru hükümete karşı saldırılar düzenleyen, çok sayıda sivilin de ölümüne sebep olan Hafter.

Bu iki isim kirli bir ittifak için adım attı.

Libya'nın darbeci ismi Hafter'e bağlı bir heyet, Suriye'de kendi vatandaşlarına varil bombalarıyla saldıran Esed'in heyetiyle Şam'da bir araya geldi.

46 maddelik bir mutabakat metni imzalandı.

Hedef ülke Türkiye

Anlaşmanın, diplomatik misyonların yerine getirilmesi için imzalandığı duyurulsa da ayrıntılar kısa süre sonra ortaya çıktı.

Dikkat çeken başlık da Türkiye'ydi.

Hafter'in heyeti, mutabakatı imzaladıktan bir gün sonra da Esed tarafından kabul edildi.

Türkiye'nin duruşu Esed ve Hafter'e rahatsızlık veriyor

Kendi ülkelerinde ellerine masumların kanı bulaşan Esed de, Hafter de Türkiye'den rahatsız.

Türkiye, İdlib'de milyonlarca sivilin hayatını korumak için Bahar Kalkanı Harekatı yürütüyor.

Libya'da ise Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) tam destek sağlıyor.

Libya'daki durum

Libya uzun süredir darbeci Hafter'in saldırıları nedeniyle istikrarının arıyor.

Ulusal Mutabakat Hükümeti karşısında cephe hatlarında ilerleyemeyen darbeci Hafter, özellikle son aylarda sivillere yönelik saldırılarını artırdı.

Trablus ve çevresindeki mahalleler, okullar, üniversiteler, liman ve Mitiga Havalimanı Hafter milislerinin hedefleri arasında.

Kesintisiz devam eden saldırılarda birçok sivil ölürken, başkentin dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı'nda uçuşlar sık sık askıya alınıyor.

Kamera: Aykut Olgun