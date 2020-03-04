Haber Giriş: Kaynak: Reuters
İtalya'daki okullar koronavirüs sebebiyle kapatıldı
[Fotoğraf: AFP]
İtalyan hükümeti, koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerin bu ayın ortasına kadar kapatıldığını açıkladı.
İtalyan hükümeti hızla yayılan salgına karşı tedbirleri artırıyor.
Şu ana kadar 79 kişinin öldüğü ülkede ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerin bu ayın ortasına kadar kapatılması kararlaştırıldı.
Vaka sayısının 2 bin 500'ü aşarak endişe verici seviyeye ulaştığı İtalya'ya birçok Avrupa ülkesinden uçuşlar kısıtlanmıştı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 4 Mart 2020 Çarşamba 16:49
Sıradaki Haber
Suudi Arabistan vatandaşları için Umre ziyareti askıya alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz