İtalyan hükümeti hızla yayılan salgına karşı tedbirleri artırıyor.

Şu ana kadar 79 kişinin öldüğü ülkede ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerin bu ayın ortasına kadar kapatılması kararlaştırıldı.

Vaka sayısının 2 bin 500'ü aşarak endişe verici seviyeye ulaştığı İtalya'ya birçok Avrupa ülkesinden uçuşlar kısıtlanmıştı.