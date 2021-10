Köle tüccarı Geffrye'nin heykeli, 1912'den bu yana eski ismi "Geffrye Museum" olan ve "Siyahilerin Hayatı Değerlidir" protestolarının ardından adı "Museum of the Home" olarak değiştirilen müzenin giriş kapısının üzerinde yer alıyor.

Geffrye'nin heykelinin müzeden kaldırılması için hükümete defalarca kez çağrıda bulunan "Hackney Irkçılığa Karşı Ayakta" başta olmak üzere farklı sivil toplum kuruluşları ve ırkçılık karşıtları, heykelin müzenin girişinden indirilmesi için çeşitli kampanyalar yürütüyor.

Son olarak, "Museum of the Home'u boykot et" kampanyası başlatan ırkçılık karşıtları, heykel müzeden indirilinceye kadar okulların buraya düzenlendiği öğrenci gezilerini durdurmasını talep etti.

17'nci yüzyılda yaşamış köle tüccarı Geffrye'nin, servetini köle tacirliğinden elde ettiği düşünülüyor.

"Kimse bu heykeli görmek istemiyor"

Hackney Belediye Meclis Üyesi Sade Etti, boykot kampanyasına verdiği güçlü desteği ifade ederek "Bence çok güzel bir kampanya. Çok uzun zamandır desteklediğimiz bir kampanya ve devam etmeliyiz. Hackney Irkçılığa Karşı Ayakta grubu ve ayrıca Islington'a bugün bu kampanya ilgili bir araya geldikleri için çok teşekkür etmek zorundayız. Geffrye'nin o heykeli kaldırılmalı. Bu konuda bir istişare var. Halk, bu konuya ilişkin görüşünü bildirdi. Kimse bu heykeli görmek istemiyor." diye konuştu.

Etti, müzenin boykot edilmesi kampanyasını sürdüreceklerini vurgulayarak köle tüccarının heykeli kaldırıldıktan sonra ailelerin, çocuklarıyla müzeyi ziyaret edebileceğini söyledi.

"Geffrye'nin kim olduğunu anlamadan önce çocuklarımı buraya getirmiştim"

Ulusal Eğitim Birliği Islington Sözcüsü Ken Muller de müzenin durumunun buraya gelen kişilere bağlı olduğunu belirterek "Müzelere gelenlerin birçoğu, okul çağındaki çocuklar çünkü okullar müzelere geziler düzenliyor. Anne ve babaları da çocuklarını getiriyor. Ben kendim de bir Hackney ebeveyniyim ve Robert Geffrye'nin kim olduğunu anlamadan önce çocuklarımı buraya getirmiştim." diye konuştu.

Muller, insanların kampanyanın arka planında ne olduğunu öğrenmeleri ve Robert Geffrye'nin kim olduğunu anlamaları durumunda, müzeyi ziyaret etmekten kaçınacağı ve çocuklarını buraya getirmek istemeyeceğini söyledi.

Ken Muller, "Boykotu genişletip, büyütebilirsek müzenin heykeli o yerden almaya zorlayabileceğimizi düşünüyorum." dedi.

Asıl sorunun, iktidardaki Muhafazakar Parti hükümetinin, müzeye heykelin kalması yönünde baskı yapması olduğunu savunan Muller, "Hükümet, müzenin finansmanını kesmekle tehdit ediyor. Belediyeye baskı yaparak onlara şunu söylememiz gerekiyor; hükümetten fon alabilirsiniz ama müzenize ziyarete gelen insanları alamazsınız." ifadelerini kullandı.

Londra'da ırkçılık karşıtları ve insan hakları savunucuları, köle tüccarı Robert Geffrye'nin "Museum of the Home" isimli müzenin girişinde yer alan heykelinin kaldırılması için eylemlerine devam edeceklerini bildirdi.