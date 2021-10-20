Nepal genelinde 3 gündür etkisini sürdüren yoğun yağışların ardından sel ve heyelan meydana geldi.

Polis sözcüsü Basanta Kunwar, sel ve heyelanlarda en az 43 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 20 kişinin yaralandığını ve 30 kişinin ise farklı noktalarda kaybolduğunu duyurdu.

Yaralananlar, ülkedeki çeşitli yerel hastanelerde tedavi altında alınırken, mahsur kalanlara yönelik kurtarma çalışmaları bugün de devam ediyor.

Sel nedeniyle köye ulaşılamıyor

Başkent Katmandu'nun yaklaşık 350 kilometre batısındaki Seti köyünde devam eden şiddetli yağışlar, 2 gündür sel sularında mahsur kalan 60 kişiye ulaşma çalışmalarını zorlaştırıyor.

Kurtarma ekipleri kötü hava koşulları nedeniyle köye ulaşamazken, sel ve heyelanlar nedeniyle tarım arazileri ve evlerde hasar meydana geldi.

Daha fazla yağış uyarısı

Yetkililer, önümüzdeki günlerde daha fazla yağış olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Hidroloji ve Meteoroloji Dairesi, 2 günlük tahmininde, doğudaki dağlık bölgelerde şiddetli yağış ve hafif ila orta dereceli kar yağışı ihtimali olduğunu açıkladı.