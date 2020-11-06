Londra polisinden yapılan açıklamada, ulusal karantinaya rağmen gösteriler düzenlendiği belirtildi. Kalabalıkların toplanmaya başlamasıyla polislerin göstericileri evlerine gitmeleri konusunda uyardığı ancak bu uyarılara riayet edilmediği için 104 kişinin gözaltına alındığı anlatıldı.

Müdahaleyi yöneten Polis Şefi Jane Connors da konuya ilişkin, "Bu akşam asıl önceliğimiz, Londralıları güvende tutmaktı. Salgının 8. ayındayız ve insanların koronavirüsün daha fazla yayılmasını önlemek için var olan düzenlemeleri tehlikeli bir şekilde ihlal etmelerinin hiçbir mazereti olamaz" dedi.

Ancak kalabalığın yeni düzenlemeleri görmezden gelmeyi ve sorumsuzca davranmayı seçtiğini kaydeden Connors, "Bu kişilerin 100'den fazlası gözaltına alındı ve şimdi yaptıklarının sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalacaklar. Polis operasyonları devam etmekte ve gözaltı sayısının artmasını bekliyoruz" sözlerini kullandı.

Corbyn'nin kardeşi de gözaltında

Trafalgar Meydanı ve Oxford Caddesi'ndeki müdahalelerin ardından göstericiler, büyük ölçüde dağıldı. Eyleme liderlik eden isimlerden olan eski İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'nin kardeşi Piers Corbyn'in de gözaltına alındığı görüldü.

Önlemlere rağmen yerel saatle 18.00'de (TSİ 21.00) göstericiler, Trafalgar Meydanı'nda toplanmaya başlamıştı.

İlerleyen saatlerde başka bir grup da Oxford Caddesi'nde yürüyüşe geçmiş, polis uyarıların ardından eyleme müdahale ederek, göstericileri gözaltına almaya başlamıştı.

"Evde kalın, hayat kurtarın"

"Evde kalın. Ulusal Sağlık Hizmetlerini koruyun. Hayat kurtarın" çağrısı yapan Başbakan Boris Johnson'ın açıklamasına göre, 5 Kasım'da başlayan karantina 2 Aralık'a kadar devam edecek.

Karantina kapsamında temel ürünlerin satıldığı marketler ve eczaneler hariç tüm perakende mağazaları, kuaför salonları ve güzellik merkezi gibi işletmeler kapatıldı.

Kapatılan bar ve restoranların sadece paket servisi yapabileceği açıklandı.

Kurallara göre, mümkün olduğunca evden çalışılacak; insanlar yalnızca eğitim, iş, yiyecek alışverişi ve egzersiz gibi belirli sebeplerle evlerinden çıkabilecek.

Farklı hane halkı üyeleri, kapalı mekanda bir araya gelemeyecek, açık alanda ise başka bir haneden en fazla bir kişiyle görüşülebilecek.

Eğitim ve iş harici yurt içi ve yurt dışı seyahat yapılamayacak, evliliklere de ancak çiftlerden birinin ölümcül hastalığı olması durumunda izin verilecek, düğün töreni 6 kişiyle sınırlandırılacak.

Marttaki ilk karantinanın aksine, okullar ve üniversiteler açık kalmaya devam edecek.