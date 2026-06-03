İngiltere'de infial yaratan Henry Nowak cinayeti

Olay, 3 Aralık 2025 tarihinde Southampton'da meydana geldi. 18 yaşındaki finans öğrencisi Henry Nowak, 23 yaşındaki Vickrum Digwa tarafından beş kez bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı Digwa, olay yerine gelen polis memurlarına kendisinin ırkçı tacize uğradığını iddia etti.

Mahkeme sürecinde ve sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerde, polisin ağır yaralı olan ve yerde can çekişen Henry Nowak'a kelepçe taktığı belirlendi.

Kayıtlarda Nowak’ın "Bıçaklandım" dediği, bir polis memurunun ise "Öyle olduğunu sanmıyorum dostum" şeklinde yanıt verdiği duyuldu. Katil zanlısı Digwa ise en az 21 yılı hücrede olmak üzere ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Görüntülerin ardından başlayan sokak eylemleri

Gözaltı görüntülerinin yayılması üzerine, polisin tutumuna tepki gösteren yüzlerce kişi Southampton Merkez Polis Karakolu önünde toplandı. Aşırı sağcı aktivist Tommy Robinson ve Reform UK lideri Nigel Farage gibi isimlerin açıklamalarıyla tırmanan gerilim, kısa sürede şiddet eylemlerine dönüştü.

Çevik kuvvet polisi ile karşı karşıya gelen göstericiler; emniyet güçlerine tuğla, şişe, sandalye ve meşaleler fırlattı.

Katil Digwa'nın ailesinin yaşadığı sokağa girmeye çalışan kalabalığı engellemek için polis barikatlar kurdu ve pleksiglas kalkanlarla müdahalede bulundu. Olaylarda polis araçları zarar görürken, biri polis memuruna saldırı, diğeri ise silah bulundurma suçundan olmak üzere iki kişi gözaltına alındı.

Siyasi tepkiler ve "ırkçılık" tartışması

Başbakan Keir Starmer, görüntüleri izlediğinde "kendini kötü hissettiğini" belirterek, polisin karar alma sürecinde "ırkçılık suçlamalarının" nasıl bir rol oynadığının tespiti için tam bir soruşturma yapılması talimatını verdi. Olayla bağlantılı bir polis memuru istifa ederken, üç memurun görevine devam ettiği açıklandı.

İçişleri Bakanı Shabana Mahmood ve Polislikten Sorumlu Bakan Sarah Jones, sokaklardaki şiddet eylemlerini "tamamen kabul edilemez" olarak nitelendirdi. Bakan Jones, polis teşkilatının azınlıklara yönelik muameleyi düzenleyen ve bazı kesimlerce "beyaz öğrencilere ayrımcılık yapılmasına yol açtığı" iddia edilen "Irk Eylem Planı" kılavuzunun dilinin "beceriksizce" yazıldığını ve incelemeye alındığını doğruladı.

Ailenin sağduyu çağrısı

Yaşanan tüm arbedeye ve siyasi tartışmalara rağmen, kurbanın babası Mark Nowak sağduyu çağrısında bulundu.

Polisin oğluna yönelik muamelesini "insanlık dışı" olarak kınayan baba Nowak, "Oğlumuzun ölümünün daha fazla bölünme, nefret veya gerginlik yaratmak için kullanılmasını istemiyoruz. Bu dava din veya ırk davası değil, bir cinayet davasıdır" açıklamasını yaparak bıçaklı suçlarla mücadeleye odaklanılması gerektiğini vurguladı.