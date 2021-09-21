Avrupa’da son aylarda gaz fiyatlarında ciddi bir artış yaşanıyor. Bu durumdan etkilenen ülkelerden biri de İngiltere.

Geçen yıl yaşanan soğuk kışla birlikte Asya'dan sıvılaştırılmış doğalgaza artan talep gaz fiyatlarında yükselişi beraberinde getirdi.

Ayrıca İngiltere’de depolanan gaz miktarının normal seviyelerin altında olmasının da fiyat artışına neden olduğuna dikkat çekiliyor.

Gözler gaz fiyatlarında

İngiltere'de doğal gaz fiyatları Ocak ayından bu yana yüzde 250 arttı. Bu da hane başına ortalama yıllık 139 sterlin yani bin 650 liralık fatura artışı getirdi. Bu artışın gelecek ay faturalara yansıtılması bekleniyor.

Fiyat artışı için çözüm arayışları sürüyor. Enerji şirketleri ile bir araya gelen hükümet, kredi desteğini masaya yatırdı.

"Yaşanan sıkıntı geçici"

İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Kwasi Kwarteng yüksek fiyat konusunu çözüme ulaştıracakları vaadinde bulundu. Bir başka açıklama da Başbakan Boris Johnson’dan geldi.

Johnson "Yaşanan sıkıntının geçici olduğu konusunda güvence vermek istiyorum. Bunlar, küresel ekonominin koronavirüs salgınından etkilenmesinin neden olduğu sorunlar" şeklinde konuştu.