Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan tahliyeleri bu görüntülerle hafızalara kazındı.

Havalimanındaki kargaşa, uçağa binmek için birbirlerini ezenler hatta kanatlara tutunup özgürlüğe uçmak isterken düşerek hayatını kaybedenler…

Geride kalan gözleri yaşlı ailelerin tek istekleri adalet.

Afganistan Genç Milli Futbol Takımı oyuncusu 17 yaşında Zeki Enveri, yurt dışında okumak istiyordu. Tahliye haberlerini duyduğunda havalimanına koştu.

Futbolcunun ailesi pilotları suçluyor

Zeki Enveri'nin kardeşi Zakir Enveri yaşadıklarını anlattı.

“Zeki havalimanından aradı, "uçağın yanındayım, binmeyi başarırsam telefona izin vermezler" dedi. 15 dakika sonra Zeki’nin telefonundan bizi biri aradı, kardeşimin şehit olduğunu söyledi."

Acılı aile pilotların adalet önüne çıkarılmalarını istiyor.

Uçaktan düşerek hayatını kaybeden Fida Muhammed de 24 yaşındaydı. Diş hekimliği eğitimini yeni tamamlayan Fida da tahliye günü bir hayalin peşinde hayatını kaybetti.

"ABD'den adalet istiyoruz"

Fida Muhammed'ın babası Painda Muhammed,"ABD’den adalet istiyoruz. Fida bizim büyük oğlumuzdu, ona çok emek verdik. Ben işsizim ve ailemizin 13-14 üyesine bakmak zorundayım, o olmadan bunu nasıl yapabilirim" dedi.

Afganistan'da o gün havalimanına yeni bir yaşam için akın eden binlerce kişinin ayrılışı dramatik sahnelerin yaşanmasına yol açmıştı.