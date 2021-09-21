Almanya'da 26 Eylül'de yapılacak genel seçimlerde Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı Armin Laschet, iktidara gelmeleri halinde Türkiye-Almanya ilişkilerini yeniden iyileştireceklerini söyledi.

Almanya Hristiyan Birlik Partilerinin adayı Armin Laschet, "Bir Türkiye dostu olarak, başbakanlığımda ilişkilerin yeniden daha iyi olmasını umuyorum" diye konuştu.

Almanya, 26 Eylül'de yapılacak genel seçimlere hazırlanırken adaylar da kendilerini anlatmak için çalışmalarına hız veriyor.

[Fotoğraf: AA]

“Türk göçmenlerin potansiyelini toplumun görmesini hedefliyoruz”

Hristiyan Birlik partilerinin başbakan adayı Armin Laschet, Türkiye-Almanya ilişkilerini değerlendirdi, iktidara gelmeleri halinde Türkiye'yle ilişkileri yeniden iyileştirmeyi istediklerini söyledi.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Genel Başkanı Laschet, "Bir Türkiye dostu olarak, başbakanlığımda ilişkilerin yeniden daha iyi olmasını umuyorum. Bunun için çalışmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Laschet ayrıca Almanya'daki Türklerin büyük potansiyelinin bulunduğunu, bunu, Alman toplumunun da görmesini hedeflediğini ifade etti.

Bu potansiyelleri kullanmak, ayrımcılığı azaltmak ve çeşitliliği yaşatmak gerektiğini vurguladı.