İngiltere'de her yıl düzenlenen peynir yuvarlama yarışması, ülkenin Güney Batı bölgesindeki Gloucestershire'da yapıldı. Yarışmacılar, yokuş aşağı yuvarlanan peynir tekerleklerinin ardından yuvarlandı.

Heyecan arayan yarışmacılar, dünyanın dört bir yanından bu etkinlik için geliyor. Toplamda 3 yarışmanın düzenlendiği etkinlikte, her yarışmanın ayrı bir kazananı oluyor.

İlk yazılı kanıtı 1826 olan etkinlik, her yıl mayıs ayında Cooper's Hill bölgesinde yapılıyor. Peynir yuvarlama yarışmasında, 4 kilogram ağırlığındaki peynir tekeri 45 derecelik bir bayırdan aşağı yuvarlanıyor.

Zaman zaman sakatlanmalar nedeniyle yarışmanın iptal edilmesi gündeme gelse de her yıl mayıs ayında aynı görüntüler yaşanıyor.

Kaynak: Reuters