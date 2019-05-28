Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic parlamentoda yaptığı konuşmada, Kosova ile ilgili açıklama yaptı.

Vucic, Kosova üzerinde kontrolün kaybedildiğinin kabul edilmesi gerektiğini belirterek, Priştine ile ilişkileri normalleştirmek için uzlaşmaya varılması gerektiğini söyledi.

Vucic, "Yenildiğimizi kabul etmemiz gerekiyor. Bölgeyi kaybettik” diyerek, "Yalanlara ve aldatmaya devam etmeyi tercih etmedim. Herkese söyledim: Kosova'da hastaneler ve okullar dışında görünür bir Sırp otorite yok" ifadelerini kullandı.

İki ülke ilişkileri

Sırbistan, 116 ülke tarafından bağımsız devlet olarak tanınan Kosova'yı hala kendi toprak parçası olarak görmeye devam ediyor. Kosova'nın 17 Şubat 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan etmesi, iki ülke arasında uçuruma neden oldu.

Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik yolunda ilerleyen Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi amacıyla 2011'de AB'nin ara buluculuğunda diyalog süreci başlatıldı. Ancak bu süreç, özellikle son yıllarda gün yüzüne çıkan gerginlikler nedeniyle kesintiye uğradı.

Kaynak: Reuters