İngiltere Gümrük ve Gelir İdaresi'nden (HMRC) yapılan açıklamaya göre, 3 kişi, 1,4 milyon sterlinlik dolandırıcılık şüphesiyle tutuklandı.

Söz konusu operasyonda 3 NFT'ye de el konuldu. Böylelikle HMRC, İngiltere'de NFT'ye el koyan ilk resmi kurum oldu.

HMRC yetkilisi Nick Sharp, NFT'lere el konulmasının, kripto varlıklarını HMRC'den para gizlemek için kullanabileceğini düşünen herkes için bir uyarı olduğunu söyledi.

NFT'ler, dijital dünyada alınıp satılabilen ancak kendilerine ait somut biçimleri olmayan varlıklar.

2014'te çıkan dijital tokenler, sanal veya fiziksel varlıklar için "sahiplik sertifikaları" olarak düşünülebilir. Benzersiz dijital imzalara sahip NFT'ler, Bitcoin gibi kripto para birimleri kullanılarak alınıp satılabiliyor.