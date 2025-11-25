Çok Bulutlu 9.5ºC Ankara
AA 25.11.2025 21:12

İngiltere’de depo yangını

İngiltere'nin başkenti Londra'nın batısındaki Southall bölgesinde bir depoda çıkan yangına, yaklaşık 150 itfaiyeci ve 25 itfaiye aracıyla müdahale edildi.

İngiltere’de depo yangını

Londra İtfaiye Teşkilatından (LFB) yapılan açıklamaya göre, Southall bölgesinde bulunan iki katlı depo ve perakende alanından oluşan bir yapının yaklaşık dörtte üçlük kısmı alevlere teslim oldu ve binanın çatısı çöktü.

Yangın ve yoğun duman nedeniyle çevredeki üç okul ile bir apartman bloğu tedbir amaçlı boşaltıldı.

Bölge sakinlerine kapı ve pencerelerini kapalı tutmaları, araç sürücülerinin ise bölgeden uzak durmaları uyarısında bulunuldu. Ayrıca, olayın karmaşıklığı ve yangının büyüklüğü nedeniyle müdahalenin gün boyunca süreceği belirtildi.

Yangına ilişkin ilk ihbarın ise yerel saatle 08.55'te alındığını ve toplamda 60'ın üzerinde çağrı geldiği kaydedildi. Yaklaşık 150 itfaiyeci ve 25 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangın için Southall, Heston ve Ealing gibi çevredeki birçok istasyondan ekipler de olay yerine sevk edildi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Yangın, "büyük çaplı olay" olarak sınıflandırıldı

LFB yetkilisi Pat Goulbourne'nin de ifadelerine yer verilen açıklamada, yapı içinde havai fişek ve gaz tüpleri bulunduğu şüphesi nedeniyle yangının "büyük çaplı olay" olarak sınıflandırıldığı belirtildi.

Goulbourne, "İtfaiyecilerin güvenliği için bütün ekipler yapıdan güvenli mesafeye çekildi ve müdahale artık daha uzaktan yürütülüyor. Yangını güvenli şekilde kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İngiltere
