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Dünya
Guardian 09.10.2024 07:23

İngiltere’de COVID vakaları artıyor

İngiltere’de Covid vakaları artışa geçti. Uzmanlar, yeni XEC varyantının ortaya çıkmasıyla birlikte enfeksiyonların kontrol altına alınması için daha fazla test yapılması ve yaygın aşı kampanyalarının artırılması gerektiğini belirtti.

İngiltere’de COVID vakaları artıyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı’nın (UKHSA) verilerine göre, 16-22 Eylül 2024 haftasında hastaneye yatış oranı 100 bin kişide 3.71’e yükseldi (önceki hafta bu oran 2.56’ydı). COVID testi pozitif çıkanların oranı da yüzde 9.1’den yüzde 11.8’e çıktı.

Imperial College London’dan Prof. Danny Altmann, mevcut tutumun “virüse teslimiyet” olarak nitelendirilebileceğini ve hastaneye yatış oranlarının arttığını vurguladı.

Altmann, mevcut yaklaşımı eleştirerek “COVID ile savaşı kaybetmeye yönelik bu kabul, alandaki uzmanlar için kafa karıştırıcı ve umutsuz bir durum” dedi. Omicron alt varyantlarının mevcut bağışıklığı hızla aşabildiğini ve toplumun büyük bir kısmının aşılarının üzerinden aylar geçtiğini, bu yüzden etkili koruma sağlanamadığını ifade etti.

Swansea Üniversitesi’nden Dr. Simon Williams ise COVID’i artık umursamayan büyük bir kesim olduğuna dikkat çekti ve bunun psikolojik nedenlere dayandığını, pandeminin insanlar üzerinde olumsuz etkiler bıraktığını belirtti.

Yeni varyant XEC

Yeni XEC varyantı ilk olarak Almanya’da tespit edildi ve İngiltere’de de vakalar görülmeye başladı. Ancak uzmanlar, bu varyantın şu an için önceki varyantlardan farklı semptomlara yol açmadığını ve ciddi bir vaka artışı yaratmadığını söylüyor.

Altmann, aşılama programlarının yaygınlaştırılması ve testlerin artırılması gerektiğini vurgularken, Dr. Williams ise iç mekanların havalandırılmasının yeterince önemsenmediğini belirtti. Ancak, aşılama konusunda yine düşük bir katılım olabileceğinden endişe ettiğini ifade etti.

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