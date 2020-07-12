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İngiltere'de Covid-19'dan bir günde 21 ölüm
[Fotoğraf: AA]
İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 44 bin 819'a yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı 289 bin 603 oldu
İngiltere Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, böylece toplam ölü sayısı 44 bin 819'a ulaştı.
Vaka sayısı son 24 saatte 650 artarak 289 bin 603 oldu.
İngiltere, Covid-19 kaynaklı ölümlerde Avrupa'da birinci, dünya genelinde ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada bulunuyor.
Etiketler: ingiltere yeni tip koronavirüs covid-19 ingiltereSon Güncelleme: 12 Temmuz 2020 Pazar 20:23
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