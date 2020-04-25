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İngiltere'de can kaybı 20 bin 319'a çıktı
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir gün de hayatını kaybedenlerin sayısı 813 oldu. Toplam can kaybı 20 bin 319'a ulaştı.
İngiltere'de son 24 saat içinde 4 bin 913 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Ülke genelinde toplam vaka sayısı 148 bin 377'ye yükseldi
Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 813 artarak, 20 bin 319'a ulaştı.
Dünya genelinde vaka sayısı 2 milyon 828 bin 772'ye, ölü sayısı ise 197 bin 924'e çıktı.
Etiketler: ölü sayısı vaka sayısı koronavirüs İngiltereSon Güncelleme: 25 Nisan 2020 Cumartesi 17:26
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