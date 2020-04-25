İngiltere'de son 24 saat içinde 4 bin 913 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Ülke genelinde toplam vaka sayısı 148 bin 377'ye yükseldi

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 813 artarak, 20 bin 319'a ulaştı.

Dünya genelinde vaka sayısı 2 milyon 828 bin 772'ye, ölü sayısı ise 197 bin 924'e çıktı.