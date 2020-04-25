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Hollanda'da COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 409'a çıktı
[Fotoğraf: Reuters]
Hollanda'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 120 artarak 4 bin 409'a ulaştı.
Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü, COVID-19'la ilgili bilgileri güncelledi.
Buna göre, ülkedeki hastanelerde tedavi görenlerin sayısı son 24 saatte 100 artarak 10 bin 381 oldu.
COVID-19 görülen kişi sayısının 655 artarak 37 bin 190'a çıktığı ülkede, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 120 artışla 4 bin 409'a yükseldi.
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