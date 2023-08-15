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Dünya
AA 15.08.2023 15:53

İngiltere'de 3 Bulgaristan vatandaşı Rusya adına casusluk yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı

BBC'de yer alan habere göre, Great Yarmouth'ta yaşayan Orlin Roussev ile Londra'da yaşayan Bizer Dzhambazov ve Katrin Ivanova, Rus güvenlik kurumları adına çalıştığı şüphesiyle şubatta gözaltına alındı.

İngiltere'de 3 Bulgaristan vatandaşı Rusya adına casusluk yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı

Üç şüpheliden İngiltere, Bulgaristan, Fransa, İtalya, İspanya, Hırvatistan, Slovenya, Yunanistan ve Çekya vatandaşı olduklarını gösteren sahte kimlikler ve belgeler çıktı.

İngiltere'de casusluk suçlarıyla mücadelede yetkili Londra Metropolitan Polisi tarafından casusluk şüphesiyle gözaltına alınan 3 kişinin, uzun süredir İngiltere'de yaşadığı bilgisi de haberde yer aldı.

Roussev'in geçmişte Rusya'da ticaret yaptığına, Bulgaristan Enerji Bakanlığında ise danışman olarak görev aldığına ilişkin sosyal medya paylaşımları bulunduğuna işaret edilirken Dzhambazov ve Ivanova'nın komşuları tarafından çift olarak bilindiği kaydedildi.

Dzhambazov, LinkedIn adlı sosyal medya platformunda kendisini bir hastanede şoför, Ivanova ise laboratuvar asistanı olarak tanıtırken Bulgaristan hükümetine ait açık kaynaklarda bulunan bilgilere göre, ikilinin, Bulgaristan'daki seçimler için İngiltere'de kurulan sandıklarda seçim komisyonu görevlisi olarak çalıştığı görülüyor.

Resmi Sırlar Yasası kapsamında tutuklama yetkisi bulunan Londra Metropolitan Polisi dedektiflerince tutuklanan üç şüpheliyle ilgili yargılamanın ocak ayında başlaması bekleniyor.

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