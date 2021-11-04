İngiltere'nin birkaç Fransız teknesine balık avlama izni vermemesinin ardından iki ülke arasında gerilim yeniden alevlendi.

İngiliz Bakan Lord Frost, krizi çözüme ulaştırmak için Fransız Bakan Clement Beaune ile görüşecek.

Her iki taraf da bugün David Frost ve Clement Beaune arasındaki görüşme için beklentileri düşük tutuyor.

Frost görüşmenin ardından cuma günü Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcoviç ile görüşmek üzere Brüksel'e gidecek.

Görüşme öncesinde tehditler askıya alındı

Fransa 2 Kasım'a kadar daha fazla lisans verilmediği takdirde İngiltere'ye karşı bir dizi önlem tehdidinde bulundu.

Ancak Başkan Emmanuel Macron, iki taraf arasında yapılacak yeni görüşmeler öncesinde tehditleri askıya aldı.

Fransız yetkililer geçen hafta gözaltına alınan bir İngiliz balıkçı gemisini serbest bıraktı.

Fransız hükümeti, bir anlaşmaya varılamazsa, İngiliz gemilerinin avladıkları balıkları Fransız limanlarına indirmesinin yasaklanmasında ve kanallar arası ticarette daha sıkı gümrük kontrolleri gibi cezai önlemlerin masada kalmasında ısrar ediyor.

