Lancet isimli tıp dergisinde yayımlanan araştırma, aşının İngiltere'de 2008 yılında genç kızlara uygulanmaya başlamasının ardından meydana gelen gelişmeleri inceledi.

Araştırma, aşının kanserden önceki gelişimleri ve rahim ağzı kanserini yüzde 87 oranında engellediğini ortaya koydu.

İngiltere'deki Kings College London'dan araştırmaya katılan Prof. Peter Sasieni, aşı ile ilgili "etkisi çok büyük" dedi.

İngiltere Kanser Araştırma Kurumu da sonuçları tarihi olarak nitelendirerek aşının hayatları kurtardığının ispatlandığını aktardı.

Hastalık tamamen ortadan kalkabilir

Bütün rahim ağzı kanseri türleri virüsler yüzünden meydana geliyor, aşılama ile hastalığın tamamen ortadan kalkması hedefleniyor.

Araştırmacılara göre aşılanan kişilerin daha az sıklıkta simir testi yaptırması olasılığı da arttı.

Çocuklara da uygulanıyor

İngiltere'de 11-13 yaş arasındaki kızlara aşı ücretsiz uygulanıyor.

2019 yılından beri aşı erkek çocuklarına da uygulanıyor.

Araştırmaya göre HPV aşılama programı 450 kanseri ve 17 bin 200 kanser oluşumunu engelledi.

Aşının ne kadar koruyuculuk sağladığı ya da bir noktada tekrar bir doz uygulanıp uygulanmaması gerektiğine dair tartışmalar ise sürüyor.

