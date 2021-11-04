İngiltere'nin ilaç düzenleyicisi kurumu, ABD ilaç devi Merck'in COVID-19 için geliştirdiği Molnupiravir'in kullanımına onay verdi.

Böylelikle İngiltere aşının ardından ilaca da onay veren ilk ülke oldu.

Washington Post'un haberine göre Merck Başkanı Robert M. Davis yaptığı açıklamada, "Molnupiravir'i dünyanın dört bir yanındaki hastalara mümkün olan en kısa sürede ulaştırmak için hem titizlikle hem de aciliyetle hareket etmeye devam edeceğiz" dedi.

Şirket, acil kullanım izni için ABD Gıda ve İlaç İdaresi'ne geçtiğimiz haftalarda da başvuruda bulunmuştu.

Semptomların başlamasından sonra kullanılabilecek

İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), molnupiravir ilacının pozitif bir COVID-19 testinin ardından mümkün olan en kısa sürede ve semptomların başlamasından sonraki beş gün içinde kullanılmasını tavsiye etti.

İngiltere'de Lagevrio olarak adlandırılacak ilaca dair veriler, Molnupiravir'in COVID-19'a yakalanma riski yüksek olanlar için ölüm veya hastaneye kaldırılma oranını yarı yarıya indirebileceğini ortaya koymuştu.

İngiliz hükümeti ve ülkenin Ulusal Sağlık Servisi, tedavinin hastalara nasıl uygulanacağını önümüzdeki günlerde teyit edecek.