İngiltere Başbakanı May, Notre-Dame Katedrali'nin yanması nedeniyle Londra'nın ünlü katedrali Westminster Abbey'de yangının başladığı 17.43'te çanların çalacağını söyledi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, yaptığı yazılı açıklamada, Notre Dame Katedrali'ni yanarken görmenin üzücü olduğunu belirterek "Notre-Dame, dünyadaki en güzel binalardan biriydi. Fransa'nın ve Fransız halkının sembolüydü. Bütün dünya tarafından el üstünde tutuluyordu" ifadelerini kullandı.

Yangının başladığı saatte çanlar çalacak

May, Fransa ve Fransa halkıyla dayanışma göstermek için Westminster Abbey'deki çanların, dün yangının başladığı 17.43'te çalacağını, perşembe günü de İngiltere'deki bütün kilise ve katedrallerin çanlarının çalınacağını belirtti.

İngiltere'nin Notre-Dame Katedrali'nin yeniden inşa çalışmalarına elinden gelen desteği vereceğini vurgulayan May, "Fransa bu zorlu inşa görevine hazırlanırken, İngiltere de bu muhteşem katedralin ihyası için deneyim ve uzmanlığını sunmaya hazırdır." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in de Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'a Notre-Dame Katedrali'ndeki yangınla ilgili üzüntüsünü, Fransa ile dayanışma duygularını dile getiren bir mesaj yolladığı bildirildi.

"Paris'in kalbinin yanması bizi derinden sarstı"

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa'nın başkentindeki Paris'in tarihi Notre Dame Katedrali'ndeki yangına ilişkin, "Paris'in kalbinin yanması bizi derinden sarstı" dedi.

Angela Merkel, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile görüşmesi sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, herkes gibi kendisinin de Notre Dame Kadedrali'nin yandığı görüntülerden etkilendiğini belirtti.

Bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi yaptığını aktaran Merkel, ülkesi adına Macron'a üzüntülerini ilettiğini belirterek, ''Paris'in kalbinin yanması bizi derinden sarstı." ifadesini kullandı.

Alman Şansölye ayrıca Notre Dame'nin sadece Fransa'daki Hristiyanlığın sembolü değil, Avrupa'nın birlikte paylaşılan ortak bir mirası olduğunu kaydetti.

Merkel, Notre Dame yangınında görev alan itfaiye görevlilerini de övdü ve Notre Dame'nin yeniden inşasında Almanya olarak gereken katkıyı yapacaklarını vurguladı.

Kaynak: AA

