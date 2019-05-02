İngiltere Başbakanı Theresa May, Savunma Bakanı Williamson'u 'Huawei'e bilgi sızdırmak' suçundan görevden aldı.

İngiltere Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, May'in Williamson'a artık güvenmediği ifade edildi.

Williamson görevden alma kararının ardından yaptığı açıklamada kendisinin de ekibinin de bilgi sızdırmadığını bildirdi.

Williamson'ın yerine Savunma Bakanlığı görevine Kadın ve Eşitlik Bakanı Penny Mordaunt atandı.

Williamson'ın Ulusal Güvenlik Konseyi'nde tartışılan bilgileri Çin telekomünikasyon şirketi Huawei'ye sızdırdığı iddia edildi.

Huawei iddiaları yalanladı

Huawei ise bugünkü basın açıklamasında iddiaya söz konusu olan bilgi sızıntısının Huawei’ye değil, medya kanallarına yönelik olarak gerçekleştirildiğini söyledi.

Geçen hafta İngiliz medyasında hükümetin, 5G ağının geliştirilmesi için Huawei şirketine sınırlı bir izin vermeye hazırlandığına ilişkin iddialar yer almıştı.

Bunun ardından İngiliz hükümeti ve istihbarat teşkilatları söz konusu sızdırma haberlerinin kaynağının araştırılması konusunda soruşturma kararı almıştı.

İngiltere’de Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) toplantıları haftalık olarak Başbakanın liderliğinde bakanların, silahlı kuvvetlerin ve istihbarat kuruluşlarının üst düzey isimlerinin katılımı ile yapılıyor.

Şu ana kadar İngiliz hükümetinden Çinli Huawei şirketinin 5G ağının geliştirilmesi konusunda alabileceği role ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, sadece bu konuda nihai kararın bahar sonunda verilmesinin planladığı bilgisi paylaşılmıştı.

Kaynak: TRT Haber, AA