Başbakan Kurz, sosyal medya hesabı üzerinden yapığı açıklamada, terör örgütü PKK’nın Avrupa Birliği (AB) terör listesinde bulunduğunu, çok sayıda terör eyleminden sorumlu tutulduğunu ifade ederek, bu örgüte ait sembollerin mart ayından itibaren Avusturya’da yasaklı olduğunu anımsattı.

Muhalefetteki Avusturya Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ) tarafından düzenlenen 1 Mayıs kutlamaları kapsamında terör örgütü yandaşlarının Viyana’da örgüte ait sembollerle etkinliğe katılmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Kurz, "SPÖ, acilen Stalinist PKK gibi aşırılıkçı örgütlerle olan bağlantısını kesmeli. Avusturya'da, bu terörist aşırı sol ideolojinin yeri olamaz." yorumunda bulundu.

Die #PKK steht auf d EU-Terrorliste, hat eine Unzahl v Terrorakten zu verantworten &deren Symbole sind in Ö seit März verboten. Es ist inakzeptabel, dass d SPÖ trotz d Verbrechen eine Abordnung dieser linksextremistischen Organisation auf d Wiener Ringstraße aufmarschieren lässt. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 1 Mayıs 2019

Avusturya'da 1 Mart'ta yürürlüğe giren "Sembol Yasası" ile terör örgütü PKK'nın sembolünün kamuya açık yerlerde kullanılması yasaklanmıştı.

Kaynak: AA