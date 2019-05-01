Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çeşitli kategorilerdeki Ukrayna vatandaşlarına Rusya vatandaşlığı alma hakkı tanıyan kararnameyi imzaladı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, başka bir ülkenin vatandaşlığına sahip olmayan, vatansız, Kırım ve Sivastopol'de doğup büyüyen, 18 Mart 2014'den önce bu bölgelerin dışına çıkan Ukrayna vatandaşları, onların öz ve üvey evlatları, eşleri ve ebeveynleri bu hakka sahip olabilecek.

Listede ayrıca Sovyet döneminde Rusya'da doğan Afganistan, Irak, Yemen ve Suriye vatandaşları da yer aldı.

Zelenskiy tepki göstermişti

Geçtiğimiz hafta Ukrayna'daki seçimleri kazanarak Ukrayna'nın yeni devlet başkanı olan komedyen Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın kararına tepki göstermiş, Kremlin'in yönetiminde “acı çeken” Ruslara Ukrayna vatandaşlığını kolaylaştırma sözü vermişti.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Rusya’ya yönelik yeni ve çok etkili bir yaptırım paketinin hazırlandığı açıklanmıştı.

Kaynak: Reuters, Sputnik