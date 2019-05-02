Dün uluslararası basında yer alan haberlerde İngiltere Savunma Bakanı Gavin Wiliamson'un görevden alındığı, yerine Kadın ve Eşitlik Bakanı Penny Mordaunt'un atandığı açıklandı.

Görevden almanın sebebinin ise "Williamson'ın Ulusal Güvenlik Konseyi'nde tartışılan bilgileri Çin telekomünikasyon şirketi Huawei'ye sızdırması" olduğu iddia edildi.

Huawei ise bugünkü basın açıklamasında iddiaya söz konusu olan bilgi sızıntısının Huawei’ye değil, medya kanallarına yönelik olarak gerçekleştirildiğini söyledi.

"Bugün bazı ulusal ve uluslararası haber mecralarında yer alan; İngiltere Başbakanı Theresa May’in, Savunma Bakanı Gavin Williamson'ı görevden alması ile ilgili haberde açıkça ifade edildiği üzere, iddiaya söz konusu olan bilgi sızıntısı Huawei’ye değil, medya kanallarına yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Görevden alınan Savunma Bakanı Gavin Williamson'ın Huawei şirketine bilgi sızdırması söz konusu değildir."

İngiltere'deki Huawei iddiaları

Geçen hafta İngiliz medyasında hükümetin, 5G ağının geliştirilmesi için Huawei şirketine sınırlı bir izin vermeye hazırlandığına ilişkin iddialar yer almıştı.

Bunun ardından İngiliz hükümeti ve istihbarat teşkilatları söz konusu sızdırma haberlerinin kaynağının araştırılması konusunda soruşturma kararı almıştı.

İngiltere’de Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) toplantıları haftalık olarak Başbakanın liderliğinde bakanların, silahlı kuvvetlerin ve istihbarat kuruluşlarının üst düzey isimlerinin katılımı ile yapılıyor.

Şu ana kadar İngiliz hükümetinden Çinli Huawei şirketinin 5G ağının geliştirilmesi konusunda alabileceği role ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, sadece bu konuda nihai kararın bahar sonunda verilmesinin planladığı bilgisi paylaşılmıştı.

Kaynak: TRT Haber