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Dünya
AA 13.09.2024 14:02

İngiltere, Rusya'nın casusluk suçlamalarını reddetti

İngiltere, Rusya'nın 6 İngiliz diplomatın akreditasyonunu casusluk şüphesiyle iptal etmesinin ardından casusluk suçlamalarının "tamamen temelsiz" olduğunu bildirdi.

İngiltere, Rusya'nın casusluk suçlamalarını reddetti
[Fotograf: Reuters]

İngiltere Dışişleri Bakanlığından bir sözcü, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından İngiliz personeline yapılan suçlamaların "tamamen asılsız" olduğunu ifade etti.

Sözcü, "Rus makamları, geçen ay İngiliz hükümetinin, Rusya'nın Avrupa ve İngiltere genelinde yönlendirdiği faaliyetlere karşı aldığı önlemler doğrultusunda Rusya'daki 6 İngiliz diplomatın diplomatik akreditasyonunu iptal etti. Ulusal çıkarlarımızı koruma konusunda özür dilemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya, 6 İngiliz diplomatın akreditasyonunu iptal etti

FSB'den yapılan açıklamada, casusluk yaptıkları ve ülke güvenliği için tehdit oluşturdukları şüphesiyle Moskova'daki 6 İngiliz diplomatın akreditasyonunun iptal edildiği duyurulmuştu.

Açıklamada, İngiltere'nin uluslararası askeri siyasi durumu gerginleştirme sürecini koordine ettiğine dair bazı belgelerin Rus istihbaratınca ele geçirildiği belirtilmişti.

Ayrıca, açıklamada, "Bu belgeler, İngiltere Dışişleri Bakanlığındaki Doğu Avrupa ve Orta Asya Müdürlüğünün Rusya ve eski Sovyetler Birliği ülkelerine yönelik yıkıcı siyasetin uygulanması sürecini koordine ettiğini gösteriyor" ifadesi kullanılmıştı.

Bu birimin Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratmak için Ukrayna'daki savaşın başlamasının ardından istihbarat birimine dönüştürüldüğü ileri sürülen açıklamada, Moskova'ya gönderilen bazı İngiliz diplomatların eylemlerinin "ülke güvenliğini tehdit ettiği" bildirilmişti.

FSB, akreditasyonu iptal edilen İngiliz diplomatların fotoğraflarını da yayımlamıştı.

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