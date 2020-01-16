İngiltere medyasından Süleymani'nin öldürülmesi hakkında dikkat çeken iddia16 Ocak 2020 Perşembe 09:22 - Son Güncelleme 16 Ocak 2020 Perşembe 09:27
Bağdat'a düzenlenen hava saldırısında öldürülen İranlı komutan Kasım Süleymani'nin, Esed rejimine bağlı üst düzey bir yetkili tarafından ele verildiği öne sürüldü. İddia, İngiliz The Independent Arabic gazetesinden geldi.
İngiliz The Independent gazetesinin Arapça yayın yapan kolu, çarpıcı bir iddiaya yer verdi.
Batı istihbarat kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İranlı komutan Süleymani, Suriyeli üst düzey bir yetkilinin sızdırdığı bilgiler sonucu ABD'nin hava saldırısına hedef oldu.
Haberde, Suriyeli yetkilinin, Süleymani ve beraberindekilerin seyahat bilgilerini ABD'ye sızdırdığı öne sürüldü.
Yetkilinin, uzun süreden beri Amerikalılarla iletişim halinde olduğu belirtildi.
Telefon konuşmaları dinlendi
ABD'li yetkililer, Süleymani'nin uçakta bulunduğundan emin olduktan sonra takibe başladı.
Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis ile Süleymani arasındaki telefon konuşmaları dinlendi.
Dinlemeler sonucu ABD'li yetkililer, Süleymani ve Mühendis'in ABD ile İsrail'e karşı Irak, Suriye, Lübnan ve diğer bazı bölgelerde büyük eylemler yapmaya hazırlandıklarını saptadı.
İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis 3 Ocak'ta Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürülmüştü.
Kaynak: AA