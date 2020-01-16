İngiliz The Independent gazetesinin Arapça yayın yapan kolu, çarpıcı bir iddiaya yer verdi.

Batı istihbarat kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İranlı komutan Süleymani, Suriyeli üst düzey bir yetkilinin sızdırdığı bilgiler sonucu ABD'nin hava saldırısına hedef oldu.

Haberde, Suriyeli yetkilinin, Süleymani ve beraberindekilerin seyahat bilgilerini ABD'ye sızdırdığı öne sürüldü.

Yetkilinin, uzun süreden beri Amerikalılarla iletişim halinde olduğu belirtildi.

Telefon konuşmaları dinlendi

ABD'li yetkililer, Süleymani'nin uçakta bulunduğundan emin olduktan sonra takibe başladı.

Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis ile Süleymani arasındaki telefon konuşmaları dinlendi.

Dinlemeler sonucu ABD'li yetkililer, Süleymani ve Mühendis'in ABD ile İsrail'e karşı Irak, Suriye, Lübnan ve diğer bazı bölgelerde büyük eylemler yapmaya hazırlandıklarını saptadı.

İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis 3 Ocak'ta Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürülmüştü.

Kaynak: AA