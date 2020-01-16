Dünya
Filipinler'de bölge halkı yanardağı söndürmek için dans etti16 Ocak 2020 Perşembe 09:16 - Son Güncelleme 16 Ocak 2020 Perşembe 09:31
Filipinler'deki Taal Yanardağı lav ve kül püskürtmeye devam ediyor. Bölgede yaşayanlar ise dans ederek yanardağın sönmesini bekliyor.
Filipinler'in başkenti Manila yakınlarında kısa süre önce harekete geçen Taal Yanardağı lav ve kül püskürtmeye devam ederken bölge sakinleri, geleneksel dansları ile yanardağın öfkesini yatıştırmaya çalışıyor.
Subli adı verilen bu geleneksel dans ile Taal yanardağının söneceğine inanıyorlar.
Taal yanardağının faaliyete geçmesinin ardından 2 kişi hayatını kaybetti, 80 binden fazla kişi bölgeden tahliye edildi.
Başkent Manila'da hükümet binaları, okullar ve havaalanı kapatıldı .
Taal'in ülkedeki en aktif ikinci yanardağ olduğu belirtiliyor.
Kaynak: AA, Reuters
Etiketler: yanardağ halk Filipinler dans