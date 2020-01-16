Dünya

Filipinler'de bölge halkı yanardağı söndürmek için dans etti

16 Ocak 2020 Perşembe 09:16 - Son Güncelleme 16 Ocak 2020 Perşembe 09:31

Filipinler'deki Taal Yanardağı lav ve kül püskürtmeye devam ediyor. Bölgede yaşayanlar ise dans ederek yanardağın sönmesini bekliyor.