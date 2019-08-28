İngiltere Başbakanı Johnson’ın milletvekillerine mektup yollayarak kraliçeden, İngiliz parlamentosunu 9 Eylül-14 Ekim'de askıya almasını talep ettiğini duyurdu.

BBC News'te yer alan habere göre Kraliçe 2. Elizabeth, Johnson'ın talebine onay verdi. Parlamento'nun 9 ile 12 Eylül arasında bir tarihte askıya alınmasına ve 14 Ekim'de tekrar çalışmaya başlamasına karar verildi.

Parlamento'yu askıya alma fikri İngiltere'de tartışma yaratıyor. Bu fikri eleştirenler vekillerin Brexit sürecindeki demokratik rollerini oynamasının engelleneceğini söylüyor.

Guardian'a konuşan uzmanlar, bunun 1945'ten bu yana en uzun askıya alma dönemi olacağını söyledi.

"Halkı sokağa çağıracağız"

İşçi Partisi milletvekili Clive Lewis, Twitter paylaşımında "Boris AB'den anlaşmasız bir şekilde ayrılmak için Parlamento'yu kapatırsa vekiller olarak demokrasiyi savunacağız. Bizi Parlamento'dan çıkarmaları için polis çağırmaları gerekir. Halkı sokağa çağıracağız. Parlamento'da olağanüstü oturum talep edeceğiz" dedi.

İşçi Partisi milletvekili ve eski bakan Angela Eagle, #DarbeyiDurdurun etiketiyle paylaştığı twitter mesajında bu hamleye karşı mücadele çağrısında bulundu.

Avam Kamarası Başkanı John Bercow ise "Nasıl göstermeye çalışırlarsa çalışsınlar Parlamento'yu askıya almanın amacının, Brexit'in Parlamento'da tartışılmasını önlemek ve Parlamento'nun ülkenin geleceğine yön verme görevini engellemek olduğu açıktır" dedi.

"Bu Britanya usulü bir darbe"

Ana muhalefetteki İşçi Partisi vekillerinden John McDonnell "Bu Britanya usulü bir darbe. Brexit konusundaki görüşünüz ne olursa olsun bir başbakanın, demokratik kurumlarımızın tam ve özgür bir şekilde işlemesini engellemesine izin verdiğinizde riskli bir yola girmeye başlarsınız" dedi.

Muhalefet için zaman daralıyor

İngiltere medyasında çıkan haberlerde Kraliçe Elizabeth'in Johnson'ın talebini kabul etmesi halinde, ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız ayrılmasını engellemek için yasa çıkarmaya hazırlanan muhalefet partilerinin bu girişimleri için yeterli zamanın kalmayabileceği açıklanmıştı.

Johnson, 31 Ekim'de anlaşma olsun veya olmasın, İngiltere'yi AB'den ayırmaktaki kararlılığını sık sık yineliyor.

Muhalefet partileri arasındaki müzakere süreci

İngiltere muhalefet partileri, Johnson'ın ülkeyi AB'den anlaşmasız ayırmasının önüne geçmek için parlamentoda bir yasa çıkarmak için kendi aralarında müzakerelere devam ediyor.

Muhalefet partilerinin, Johnson'ı güven oylamasıyla devirmek ve belirlenecek bir ismin liderliğinde Brexit'i erteleyip, ülkeyi erken seçime götürecek "geçici hükümet kurma" senaryosu da tartışılıyor.

Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması, parlamentoda üç kez reddedilmişti.

İngiliz parlamentosu, 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken anlaşmasız Brexit'i yasa çıkararak engellemiş, hükümet, AB'nin de onayıyla Brexit'i 31 Ekim'e ertelemişti.

İngiltere, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.

Kaynak: BBC News