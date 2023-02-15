Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba 00:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
İngiltere Kralı depremzedelere yardım çalışması yapan gönüllüleri ziyaret etti
İngiltere Kralı 3. Charles, Türk ve Suriyeli depremzedelere yardım çalışması yapan gönüllülere ziyarette bulundu.
Kraliyet ailesinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Kral Charles'ın, Londra’nın Hounslow bölgesinde Batı Londra Türk Gönüllüleri Derneğini ziyaret ettiği duyuruldu.
Kral Charles'ın burada Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın ve gönüllülerden Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yönelik yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldığı aktarıldı.
Buradaki ziyaretin ardından Kral Charles'ın Suriye’deki depremzedelere yardım toplanan Trafalgar Maydanı'ndaki yardım çadırını ziyaret ettiği duyuruldu.
Etiketler: İngiltere Deprem Suriye Kahramanmaraş
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