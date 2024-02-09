İngiltere: İsrail'in Refah'a saldırı olasılığı endişe verici

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Gazze nüfusunun yarısının sığındığı ve ihtiyaç sahiplerine yardımların ulaşması açısından hayati öneme sahip Refah Sınır Kapısı'nın bulunduğu Refah'a bir askeri saldırı olasılığı konusunda derin endişe duyuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Sözcü, Gazze'de önceliğin çatışmalara acil insani ara verilmesi, yardımların bölgeye girmesi, esirlerin çıkarılması ve sürdürülebilir kalıcı ateşkes için çalışılması gerektiğini kaydetti.

İsrail'e seslenen Sözcü, "Çok sayıda sivil bu çatışmada hayatını kaybetti. Tüm taraflar uluslararası insancıl hukuka saygı göstermeli. İsrail'in operasyonlarını askeri hedeflerle sınırlı tutmasını, sivillere zarar vermekten ve evleri tahrip etmekten kaçınmak konusunda daha fazla özen göstermesini istiyoruz." ifadelerine yer verdi.

Gazze'deki son durum

İsrail, Hamas'ın sunduğu her biri 45 gün sürecek 3 aşamalı ateşkes ve karşılıklı esir takası teklifini reddetmişti.

Başbakanı Binyamin Netanyahu, ordu ve güvenlik teşkilatına, Gazze Şeridi'nin güneyine saldırı düzenlenmesi ve buraya sığınmış 1,4 milyona yakın Filistinlinin yerinden edilmesi için gerekli planın hazırlanması talimatını vermişti.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Hamas'ın Gazze'nin güneyindeki 4 taburu yok edilmeden savaşın hedefine ulaşılmasının mümkün olmadığı" ifade edilmişti.

Gazze'nin güneyindeki yoğun operasyonların, sivillerin buradan çıkarılması gerektirdiği ifade edilen açıklamada, Netanyahu'nun "İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatına buradaki nüfusun çıkarılması ve Hamas taburlarının yok edilmesi için hükümete sunmak üzere ortak bir plan hazırlaması talimatını verdiği" aktarılmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Refah'a saldırı başlatmasının "felaket" olacağı değerlendirmesini yapmıştı.