İngiltere İşçi Partisi: İktidarda olsaydık Suudi Arabistan'a silah satışını durdururduk

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin Dışişleri Sözcüsü Emily Thornberry, kanıtların Suudi Arabistan’ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldürdüğünü gösterdiğini savunarak, "Yöntemlerini değiştirene kadar, mevcut şartlarda Suudi Arabistan'a silah satışını durdururduk. Onlara, aynı fikirde olmadığımızı açıklığa kavuştururduk" ifadelerini kullandı.

Thornberry ayrıca, "Onlara karşı durmamız gerektiğini düşünüyorum, onlara mevcut davranışlarının kabul edilemez olduğunu söylemeliyiz" dedi.

Trump: Yaptırım ABD'ye zarar verir

ABD Başkanı Donald Trump ise, Cemal Kaşıkçı’nın kaybolması olayının arkasından Suudi Arabistan’ın çıkması durumunda ağır cezalar uygulanacağını söyleyerek, ülkeye yönelik silah satışının durdurulması yönündeki artan çağrılara cevap olarak, "Silah anlaşmaları için yaptırım uygulanması, yalnızca ABD savunma sanayisinde işlere zarar verir. Başka cezalandırma yolları var" demişti.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması

Washington Post gazetesi yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra ortadan kaybolmuştu.

Yazarı olduğu Washington Post gazetesi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın saat 13.14'te İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna giriş görüntüsünü paylaşmış, görüntülerde konsolosluk önünde siyah bir araba olduğuna dikkat çekilmişti.

Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna beraber gittiği nişanlısı Hatice Cengiz, içeriden uzun süre çıkmaması sebebiyle Konsolosluk görevlilerine Kaşıkçı’yı sorduğunu, görevlilerin “içerde kimsenin kalmadığını” söylediğini aktarmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili açıklamasında, "Başkonsolosluk yetkilileri 'buradan çıktı' demekle kendilerini kurtaramaz. İlgili merciler de bu konuda iddiasını ispatla mükelleftir. Gerek emniyet teşkilatımız gerek istihbarat teşkilatımız bununla ilgili seferber olmuş durumdalar. İlk andan itibaren Adalet Bakanlığımıza verdiğimiz talimatla İstanbul Başsavcılığımız hemen teyakkuza geçmiştir. Bütün bu çalışmalar devam etmektedir" ifadelerini kullanmıştı.

Dışişleri Bakanlığı, Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması soruşturması çerçevesinde, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğunda inceleme yapılacağını açıklamıştı.

ABD Başkanı Trump konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Suudi Gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolduğuna dair haberlerden endişe duyuyorum" ifadesini kullanmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric ise günlük basın brifinginde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Kaşıkçı'nın durumunu yakından takip ettiğini belirterek, "Genel Sekreter, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasından son derece endişe duyuyor" demişti.

Kaynak: AA, Reuters