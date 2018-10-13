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Eski CIA Başkanı Brennan'dan Trump yönetimine Cemal Kaşıkçı çağrısı

Eski CIA Başkanı John Brennan Trump yönetimine çağrıda bulunarak, "Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü ortaya çıkarsa, ABD bu olaya gözlerini yummamalı ve yanıtsız bırakmamalı" dedi.

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Eski CIA Başkanı Brennandan Trump yönetimine Cemal Kaşıkçı çağrısı

Eski CIA Başkanı John Brennan,  Washington Post'ta Suudi Arabistanlı kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yazısında, "Eğer Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan tarafından öldürüldüğü ortaya çıkarsa, ölümü Trump yönetimi, Kongre ya da dünyanın geri kalanı tarafından yanıtsız bırakılmamalı. ABD asla bu tarz bir insanlık dışı olaya gözlerini yummamalı" ifadelerini kullandı.

Brennan sosyal medya hesabından da, "Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın Beyaz Saray ile yakın ilişkisi, Washington'un güçlü bir yanıt vermesinin önüne geçmemeli" değerlendirmesini yaptı.

Antonio Guterres: Kimin sorumlu olduğunu bilmemiz gerek

Daha önce, "endişeli" olduğunu belirten Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de bir kez daha konuştu.

"Tam olarak ne olduğunu, nasıl olduğunu ve olanlardan kimin sorumlu olduğunu bilmemiz gerek. Şeffaflık talebinde bulunabileceğimiz farklı yollar bulmalıyız diye düşünüyorum" dedi.

Demokratlardan "silah satışı" vurgusu

Washington'da Kongre ve Demokratlar da Suudi gazeteci Kaşıkçı olayına kilitlendi.

Demokratların önde gelen isimlerinden Senatör Bernie Sanders, Cemal Kaşıkçı'ya ne olduğunun aydınlatılmasının Suudi Arabistan'a yapılan silah satışından elde edilen kardan daha önemli olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump Suudi Arabistan'a yapacakları 110 milyar dolarlık silah satışının Kaşıkçı olayından etkilenmesini istemediğini belirtmişti.

Suudi Arabistan'a farklı sektörlerden tepkiler sürüyor

Küresel ekonomi ve iş dünyası, Kaşıkçı'nın kaybolması sonrası Suudilerle ortaklıklarını gözden geçiriyor.

Suudi Arabistan'da önümüzdeki ay düzenlenecek "Gelecek Yatırım İnisiyatifi" isimli konferanstan çok sayıda şirket ve ismin çekildiğini açıkladı.

Çok sayıda Amerikan şirketinin yanı sıra, CNN ve CNBC televizyonları ile New York Times, İngiliz Financial Times,Bloomberg gibi yayın kuruluşları bu konferansa katılmayacaklarını açıkladı.

Kaşıkçı gündemi Hollywood'da da yankı buldu.

Ünlü Hollywood yıldızı Gerard Butler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a film tanıtımı için yapacağı geziyi iptal etti. 

Kaynak: TRT Haber



 

Etiketler: Trump, cia başkanı, Cemal Kaşıkçı, Brennan
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