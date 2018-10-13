Trump'tan Suudi Arabistan'a Cemal Kaşıkçı tehdidi

ABD merkezli CBS TV'nin "60 Dakika Pazar" adlı programına katılan ABD Başkanı Donald Trump, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması olayıyla ilgili sorulara da cevap veren ve konunun detaylı şekilde incelendiğini söyleyen Trump, "Suudi Arabistan halihazırda olayın arkasında olduğunu inkar ediyor. Hayal edebileceğiniz her şekilde inkar ediyor. Ancak arkasında onlar da olabilir." dedi.

"Çok sinirleneceğiz, ağır cezalar olacak"

Çok uzak olmayan bir gelecekte bütün cevapları alabileceklerini ve olayın derinliklerine ineceklerini söyleyen Trump, "Kaşıkçı'nın kaybolmasının ardında Suudi Arabistan'ın olduğu ortaya çıkarsa çok sinirleneceğiz, ağır cezalar olacak." dedi.

Silah anlaşmaları durdurulacak mı?

Trump Suudilerle yapılan silah anlaşmasının durdurulup durdurulmayacağı sorusuna ise "Silah anlaşmaları için yaptırım uygulanması, yalnızca ABD savunma sanayinde işlere zarar verir. Başka cezalandırma yolları var” cevabını verdi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması

Washington Post gazetesi yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra ortadan kaybolmuştu.

Yazarı olduğu Washington Post gazetesi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın saat 13.14'te İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna giriş görüntüsünü paylaşmış, görüntülerde konsolosluk önünde siyah bir araba olduğuna dikkat çekilmişti.

Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna beraber gittiği nişanlısı Hatice Cengiz, içerden uzun süre çıkmaması sebebiyle konsolosluk görevlilerine Kaşıkçı’yı sorduğunu, görevlilerin “içerde kimsenin kalmadığını” söylediğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili açıklamasında, “Başkonsolosluk yetkilileri 'buradan çıktı' demekle kendilerini kurtaramaz. İlgili merciler de bu konuda iddiasını ispatla mükelleftir. Gerek emniyet teşkilatımız gerek istihbarat teşkilatımız bununla ilgili seferber olmuş durumdalar. İlk andan itibaren Adalet Bakanlığımıza verdiğimiz talimatla İstanbul Başsavcılığımız hemen teyakkuza geçmiştir. Bütün bu çalışmalar devam etmektedir” ifadelerini kullanmıştı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Kaşıkçı'nın durumunu yakından takip ettiğini belirterek, "Genel Sekreter, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasından son derece endişe duyuyor" demişti.

ABD Başkanı Trump ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Suudi Gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolduğuna dair haberlerden endişe duyuyorum" ifadesini kullanmıştı.

Dışişleri Bakanlığı, Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması soruşturması çerçevesinde Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğunda inceleme yapılacağını açıklamıştı.

Kaynak: TRT Haber, CBC News

