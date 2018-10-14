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Belçika'da teröre karşı dubalı önlem

Belçika’da olası bir terör saldırısını engellemek için tren istasyonlarının önüne dubalar yerleştirilecek.

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Belçikada teröre karşı dubalı önlem

Belçika Ulusal Demiryolu (SNCB) yetkilisi Dimitri Temmerman, ülke genelinde yaklaşık 20 tren istasyonuna yerleştirilecek 500 dubanın, Londra ve Nice’te araçlarla gerçekleştirilen terör saldırılarının benzerinin Belçika’da meydana gelmesini engellemeyi amaçladığını söyledi.

Belçika’da 2016 yılında meydana gelen terör saldırılarının ardından yayaların yaygın olarak bulunduğu bazı yerlere önlem amaçlı beton bloklar bırakılmıştı.

Maliyetinin 1,6 milyon euro olması öngörülüyor

Beton blokları sabit dubalarla değiştirecek yeni uygulamanın maliyetinin yaklaşık 1,6 milyon euro olması öngörülüyor.

Brüksel'de bir metro istasyonu ve havalimanında 22 Mart 2016'da düzenlenen terör saldırılarında 32 kişi ölmüş, 270 kişi yaralanmıştı. Saldırının sorumluluğunu terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: terör, duba, Belçika
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