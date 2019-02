Geçtiğimiz yıl eski Sovyetler Birliği döneminde GRU ajanı olan Sergey Skripal zehirlenmiş, İngiltere bu olaydan dolayı Rusya’yı sorumlu tutmuştu. Rusya ise İngiltere’nin bu iddiasını reddetmişti.

İngiltere ile Rusya arasında büyüyen bu kriz yeni bir olayla daha derinleşti.

İngiltere’nin Salisbury şehrinde bulunan ve yapımı 13’üncü yüzyıla kadar dayanan Salisbury Kutsal Meryem Ana Katedral Kilisesi’nin restorasyon iskelelerine açılan Rusya bayrağı nedeniyle Rusya ile İngiltere arasında yine kriz çıktı.

Katedrale asılan dev Rus bayrağı

Salisbury Kutsal Meryem Ana Katedral Kilisesi’inde Pazar ayininden sonra 2 kişi tarafından iskelelere asılan dev Rusya bayrağı İngiltere basınında geniş yer aldı.

İngiliz basını, Skripal davasından sonra Rusya’nın dev Rus bayrağı açarak gövde gösterisi yapmaya çalıştığını savundu.

İngiliz milletvekili John Glen de Twitter'da "Neyse ki şimdi kaldırıldı - ne aptalca bir gösteri - Salisbury'de geçtiğimiz yıl yaşanan ciddi olaylarla ne yazık ki alay ediyorlardı." dedi.

Thankfully it has been removed now - what a stupid stunt - mocking the serious events sadly experienced in Salisbury last year https://t.co/eDUBFhuOT4