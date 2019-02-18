Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani'nin, ABD öncülüğünde Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen "Orta Doğu'da Barış ve Güvenliğin Geleceğini Desteklemek" isimli konferansta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yanına oturmasının ardından binlerce Husi, bu duruma tepki gösterdi.

Sana, Hudeyde, Zemar ve Sada kentlerinde düzenlenen "İsrail'le normalleşme karşıtı" gösterilerde Yemani'nin, Netanyahu'nun yanına oturması şiddetle kınanarak İsrail ile normalleşme karşıtı pankartlar açıldı.

Göstericiler, Filistin davasına bağlılık ve İsrail karşıtı sloganlar attı.

Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani'nin, ABD öncülüğünde Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen "Orta Doğu'da Barış ve Güvenliğin Geleceğini Desteklemek" isimli konferansta İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yanına oturması eleştirilere neden olmuştu.

Yemani'nin, konuşması sırasında mikrofonu bozulan Netanyahu'ya kendi mikrofonunu ödünç vermesi ve Netanyahu'nun bunun üzerine Yemani'yle şakalaşarak ona "bunun, iki devletin iş birliğinin ilk adımı" olduğunu söylemesi, Yemenliler tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Kaynak: AA