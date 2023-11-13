Çok Bulutlu 18ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
BBC, AA 13.11.2023 11:55

İngiltere İçişleri Bakanı görevden alındı

İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman görevinden alındı.

İngiltere İçişleri Bakanı görevden alındı
[Fotograf: Reuters]

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İçişleri Bakanı Braverman'i görevden aldı.

Başbakan Sunak'ın bugün kabine değişikliğine gitmesi de öngörülüyor.

İngiliz Bakan'ın polisle yaşadığı gerginlik tartışmalara yol açmıştı

Suella Braverman'in İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının ardından başlayan Filistin'e destek gösterilerine izin veren Londra polisini "taraf tutmakla" suçlaması üzerine başlayan gerginlik ülkenin gündeminde yer almıştı.

Braverman, Londra'da 14 Ekim'den bu yana her hafta düzenlenen Filistin ile dayanışma yürüyüşlerini "nefret yürüyüşü" olarak nitelendirmiş, polisi de Filistin eylemleri söz konusu olduğunda "çifte standart uygulamakla" itham etmişti.

Braverman , Eylül 2022'de Liz Truss tarafından İçişleri Bakanı olarak atanmıştı. Ancak bakanlık kurallarına aykırı olarak kişisel e-postasından resmi bir belge gönderdikten sonra görevinden istifaya zorlandı. Sadece altı gün sonra Başbakan Rishi Sunak onu eski pozisyonuna geri getirdi.

ETİKETLER
Son Dakika İngiltere
Sıradaki Haber
Fransa'nın Pas-de-Calais bölgesinde yağışlar nedeniyle 388 okulda eğitime ara verildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:24
Çankırı'da şarampole devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı
13:25
Ek MTV'nin ikinci taksiti ay sonuna kadar ödenecek
13:21
Somali'de seller nedeniyle 500 bin kişi evsiz kaldı
13:12
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği çalışanları, Gazze'de ölen meslektaşlarını andı
13:10
İsrail dünyanın gözü Gazze'deyken işgal altındaki Batı Şeria'da da şiddeti artırıyor
13:18
Bakan Fidan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri ile görüştü
Çanakkale'de debisi yükselen Kepez Çayı taştı
Çanakkale'de debisi yükselen Kepez Çayı taştı
FOTO FOKUS
Aerodans Cimnastik Milli Takımı ilk kez sahne alacak: Hedef altın madalya
Aerodans Cimnastik Milli Takımı ilk kez sahne alacak: Hedef altın madalya
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ