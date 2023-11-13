İngiltere İçişleri Bakanı görevden alındı

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İçişleri Bakanı Braverman'i görevden aldı.

Başbakan Sunak'ın bugün kabine değişikliğine gitmesi de öngörülüyor.

İngiliz Bakan'ın polisle yaşadığı gerginlik tartışmalara yol açmıştı

Suella Braverman'in İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının ardından başlayan Filistin'e destek gösterilerine izin veren Londra polisini "taraf tutmakla" suçlaması üzerine başlayan gerginlik ülkenin gündeminde yer almıştı.

Braverman, Londra'da 14 Ekim'den bu yana her hafta düzenlenen Filistin ile dayanışma yürüyüşlerini "nefret yürüyüşü" olarak nitelendirmiş, polisi de Filistin eylemleri söz konusu olduğunda "çifte standart uygulamakla" itham etmişti.

Braverman , Eylül 2022'de Liz Truss tarafından İçişleri Bakanı olarak atanmıştı. Ancak bakanlık kurallarına aykırı olarak kişisel e-postasından resmi bir belge gönderdikten sonra görevinden istifaya zorlandı. Sadece altı gün sonra Başbakan Rishi Sunak onu eski pozisyonuna geri getirdi.