Haber Giriş: 15 Ağustos 2021 Pazar 17:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, Pakistanlı mevkidaşıyla görüştü
İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Afganistan'ın geleceğiyle ilgili derin endişelerini, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile paylaştığını bildirdi.
İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Afganistan'ın geleceğiyle ilgili derin endişelerimi Dışişleri Bakanı Kureyşi ile paylaştım" dedi.
Raab, "Uluslararası toplumun, Taliban'a şiddetin sona ermesi ve insan haklarının korunması gerektiğini söyleme konusunda birleşmesi kritik önem taşıyor" ifadeleri kullandı.
Şah Mahmud Kureyşi ile telefonda görüştüğü belirtilen İngiliz Bakan, iktidardaki Muhafazakar Parti Milletvekili Tom Tugendhat ve muhalefet partisi milletvekilleri tarafından Afganistan'daki durumla ilgili herhangi bir açıklama yapmamakla eleştirilmişti.
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