İngiltere Başbakanı May'den "serbest ticaret" çağrısı

İngiltere Başbakanı Theresa May, New York'ta düzenlenen 2018 Bloomberg Küresel İş Forumunda yaptığı konuşmada, İngiltere ekonomisi, küresel ticaret ve Brexit süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"İki taraf yakın ticaret ortaklığına devam edecek"

Brexit süreciyle ilgili belirsizliklerin devam ettiğini söyleyen May, Brexit'in ardından İngiltere'nin Avrupa Birliği ile olan ilişkisinin değişeceğini, ancak iki tarafın yakın ticaret ortaklığına devam edeceğini belirterek, "AB ile sürtünmesiz bir ticaret ilişkisi amaçlıyoruz" dedi.

AB'nin ötesinde İngiltere'nin diğer ülkelerle ve dünya genelindeki iş liderleriyle ticaret yapmak için istekli olduğu vurgulayan May, "Brexit'in ardından İngiltere iş odaklı olmaya devam edecek" diye konuştu.

"Brexit sonrası İngiltere güvenilir bir iş ve ticaret ortağı olacaktır"

May, "İş alanınız her neyse, eğer Brexit sonrası İngiltere'ye yatırım yaparsanız, G20 ülkeleri içinde size en düşük vergi oranını sağlayacağız. Geçen 3 yıl içinde İngiltere'ye yapılan yatırım AB ülkelerine yapılan toplam yatırımı geride bıraktı. Brexit sonrası İngiltere güvenilir bir iş ve ticaret ortağı olacaktır ve küresel ekonomideki zorluklara göğüs gerecektir" dedi.

May, Dünya Ticaret Örgütü'nün (WTO) uluslararası ticaret sisteminde güvenini sürdürebilmesi için WTO içinde reform yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA