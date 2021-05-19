Boris Johnson'ın yoğun bakımda tedavi gördüğü 2 gün boyunca yanında bulunan hemşire Jenny McGee, hükümetin Ulusal Sağlık Servisi (NHS) çalışanlarına önerdiği yüzde 1'lik maaş zammına atıfta bulunarak, saygı görmediklerini ve bu nedenle istifa ettiğini duyurdu.

McGee, koronavirüs salgını sürecinde hükümetin başarılı bir liderlik sağlayamadığını vurgulayarak kriz dönemindeki kararsızlıklara dikkat çekti.

Başbakan Boris Johnson, hastaneden taburcu olduğu gün yaptığı açıklamada, McGee ve diğer bir hemşire Luis Pitarma için, "Sonunda vücudumun yeterince oksijen almaya başlamasının nedeni, gecenin her saniyesinde (beni) izliyor olmalarıydı" ifadesini kullanmıştı.