Haber Giriş: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 12:46Son Güncelleme: Kaynak: The Guardian
İngiltere Başbakanı Johnson'ın hemşiresi istifa etti: Saygı görmüyoruz
[Fotoğraf: Reuters]
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüse yakalandığı dönemde onunla ilgilenen hemşire, ülkedeki sağlık çalışanlarının "saygı görmediği" gerekçesiyle istifa etti.
Boris Johnson'ın yoğun bakımda tedavi gördüğü 2 gün boyunca yanında bulunan hemşire Jenny McGee, hükümetin Ulusal Sağlık Servisi (NHS) çalışanlarına önerdiği yüzde 1'lik maaş zammına atıfta bulunarak, saygı görmediklerini ve bu nedenle istifa ettiğini duyurdu.
McGee, koronavirüs salgını sürecinde hükümetin başarılı bir liderlik sağlayamadığını vurgulayarak kriz dönemindeki kararsızlıklara dikkat çekti.
Başbakan Boris Johnson, hastaneden taburcu olduğu gün yaptığı açıklamada, McGee ve diğer bir hemşire Luis Pitarma için, "Sonunda vücudumun yeterince oksijen almaya başlamasının nedeni, gecenin her saniyesinde (beni) izliyor olmalarıydı" ifadesini kullanmıştı.
Etiketler: Boris Johnson İngiltere
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